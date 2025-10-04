Drei von 1022 Sirenen in Tirol blieben stumm

AT-Alert: Keine Warnung erhalten?

Sollte ein Mobiltelefon keinen AT-Alert empfangen haben, könne das mehrere Ursachen haben: Beispielsweise war das Gerät zum Zeitpunkt des aktiven AT-Alerts ausgeschaltet oder im Flugmodus. Es kann auch sein, dass das Mobiltelefon nicht über das aktuellste Update verfügt und die Warnung daher nicht erhalten kann. Bei Mobiltelefonen ist zudem nur die höchste Warnstufe „Notfallalarm“ automatisch aktiviert. Alle anderen Warnstufen müssen gegebenenfalls selbstständig aktiviert werden.