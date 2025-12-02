Attacke beim Après-Ski: Urlaubergruppe entlarvt!

In einem Lokal in Ischgl war es Sonntag gegen 19.40 Uhr zu der brutalen Attacke gekommen. Ein zunächst unbekannter Täter hatte dem 41-jährigen Belgier im Zuge eines Streits eine Glasflasche über den Kopf gezogen. Das Opfer erlitt dabei erhebliche Verletzungen im Gesicht – es musste mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden.