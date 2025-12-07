ÖFB-Fan: „Du Schatz, ich bin mal wieder kurz weg“

Die ÖFB-Fanklubs rüsten sich schon für die Fußball-WM. Luis Cordero, Obmann der Freunde der Liliputbahn, erlebte bei der WM 2022 in Katar rund um das Finale ein Abenteuer. Jetzt freut er sich auf neue Erlebnisse: „Wir sind bei den Spielen gegen Jordanien, Argentinien und Algerien dabei.“
Luis Corderos Geschichte von der WM 2022 in Katar ist spannend. „Nach Argentiniens 3:0 im Semifinale gegen Kroatien blieb ich die ganze Nacht wach, spekulierte, dass Kroaten Karten für das Endspiel zurückgeben.“ So kam es auch, Cordero schlug im Internet zu, sagte am nächsten Morgen zu seiner Frau mit einem unschuldigen Lächeln: „Du Schatz, ich bin vor Weihnachten mal kurz weg.“
Flieger gerade noch so bekommen
Dann kam aber ein noch viel größeres Problem: Die wenigen Flüge, die es gab, waren viel zu teuer. Nach sehr intensiver und langwieriger Recherche flog Luis mit Pegasus Airlines zu einigermaßen leistbaren Konditionen über Istanbul zu einem Militärflughafen in Doha. Der Rückflug nach München ging um 2 Uhr: „Nach 90 Minuten wäre es leicht gewesen, aber das Finale wurde ja erst im Elfmeterschießen entschieden. Ich habe die Maschine aber mit viel Glück noch auf den letzten Drücker bekommen.“
Nächsten Sommer wird sich die Geschichte wiederholen. Luis wird wieder kurz weg sein und wieder Messi sehen – dieses Mal gegen Österreich im Dallas-Stadium von Arlington: „Das ist natürlich ein Traum. Das Spiel gegen Algerien wird auch speziell. Dort werden sie sich noch gut an die Schande von Gijon bei der WM 1982 erinnern.“ Damals schieden die Afrikaner aus, weil Österreich und Deutschland einen Nichtangriffspakt eingegangen waren.
„Meistens kommt es anders, als man denkt“
Christian Wolfmair von den Red Hot Austrian Fans sagt: „Den Weltmeister und kein anderer europäischer Gegner, das finden wir super. Weniger gut finden wir die Austragungsorte. Aber das können wir nicht ändern. Wir werden mit einer größeren Abordnung vor Ort sein.“ Der Oberösterreicher lacht: „Platz zwei sollte definitiv möglich sein, aber meistens kommt es dann anders, als man denkt.“ Bei der EURO 2024 gewann Österreich in der Vorrunde ja sogar die sogenannte Todesgruppe vor Frankreich und Holland.
„Platz zwei ist auf jeden Fall möglich“
Gernot Thierschädl von der GLBG Crew verfolgte die Auslosung auf dem Flughafen in Rom: „Ich sage mal kurz und schmerzlos, dass Platz zwei auf jeden Fall möglich ist. Wichtig ist jetzt, dass die Spieler gesund bleiben und dann eine gute Vorbereitung haben.“ Martin Wachter von der Blutgruppe Rot-Weiß-Rot nickt: „Gruppenzweiter ist drinnen, ich bin sehr zufrieden.“
