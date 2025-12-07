ÖFB-Fan: „Du Schatz, ich bin mal wieder kurz weg“

„Meistens kommt es anders, als man denkt“

Christian Wolfmair von den Red Hot Austrian Fans sagt: „Den Weltmeister und kein anderer europäischer Gegner, das finden wir super. Weniger gut finden wir die Austragungsorte. Aber das können wir nicht ändern. Wir werden mit einer größeren Abordnung vor Ort sein.“ Der Oberösterreicher lacht: „Platz zwei sollte definitiv möglich sein, aber meistens kommt es dann anders, als man denkt.“ Bei der EURO 2024 gewann Österreich in der Vorrunde ja sogar die sogenannte Todesgruppe vor Frankreich und Holland.