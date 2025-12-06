Dieb nahm Hofladen im Tiroler Unterland ins Visier

Gleich LIVE: Der SK Rapid empfängt die SV Ried
Ein noch unbekannter Täter hat einen Hofladen im Tiroler Bezirk Kufstein ins Visier genommen. Aus der Kassenschublade stahl er mehr als 1000 Euro. Von dem Ganoven fehlt bis dato jede Spur.
Zugeschlagen hat der Täter am Freitag zwischen 13.30 und 16.15 Uhr. Ins Visier nahm er einen Hofladen mit Bedienung im Bezirk Kufstein. „Zum Zeitpunkt des Diebstahls war der Hofladen versperrt und nicht bewirtschaftet“, heißt es von den Ermittlern.
Mitarbeiterin bemerkte Diebstahl
Als die Mitarbeiterin (45) des Hofladens zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Kassenschublade geöffnet war und Bargeld fehlte. Mehr als 1000 Euro konnte der Täter als Beute mitgehen lassen. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch.
