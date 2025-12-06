Dieb nahm Hofladen im Tiroler Unterland ins Visier

Zugeschlagen hat der Täter am Freitag zwischen 13.30 und 16.15 Uhr. Ins Visier nahm er einen Hofladen mit Bedienung im Bezirk Kufstein. „Zum Zeitpunkt des Diebstahls war der Hofladen versperrt und nicht bewirtschaftet“, heißt es von den Ermittlern.