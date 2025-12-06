Fußgänger liegt nach Crash mit Pkw im Schockraum

Folgenschwerer Unfall in Breitenbach am Inn im Tiroler Bezirk Kufstein am Freitagabend! Ein Fußgänger (56), der alkoholisiert war, wurde von der Lenkerin (24) eines Pkw erfasst. Die Rettung musste den Verletzten in den Schockraum einliefern.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 22.15 Uhr. Die 24-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der L211 von Breitenbach kommend in Richtung Westen. „Nach dem Verkehrsschild Ortsende beschleunigte sie das Fahrzeug und kollidierte mit dem 56-jährigen Fußgänger“, heißt es von der Polizei. Der Mann wurde dadurch einen Hang neben der Straße hinuntergeschleudert.
Lenkerin und Passantin als Ersthelfer
Die Lenkerin und eine Passantin leisteten sofort Erste Hilfe und reifen die Rettung. Durch den Zusammenstoß zog sich der 56-Jährige „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Er wurde in den Schockraum des Bezirkskrankenhauses Kufstein eingeliefert. Ein Alkotest mit der Lenkerin verlief negativ. „Der Fußgänger wies einen mittleren Alkoholisierungsgrad auf.“
Bis 23 Uhr musste die Straße komplett gesperrt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.