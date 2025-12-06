Fußgänger liegt nach Crash mit Pkw im Schockraum

Ereignet hat sich der Unfall gegen 22.15 Uhr. Die 24-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der L211 von Breitenbach kommend in Richtung Westen. „Nach dem Verkehrsschild Ortsende beschleunigte sie das Fahrzeug und kollidierte mit dem 56-jährigen Fußgänger“, heißt es von der Polizei. Der Mann wurde dadurch einen Hang neben der Straße hinuntergeschleudert.