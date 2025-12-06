Vorteilswelt
War alkoholisiert

Fußgänger liegt nach Crash mit Pkw im Schockraum

Tirol
06.12.2025 11:00
Die Lenkerin und eine Passantin leisteten Erste Hilfe.
Die Lenkerin und eine Passantin leisteten Erste Hilfe.(Bild: ZOOM Tirol)

Folgenschwerer Unfall in Breitenbach am Inn im Tiroler Bezirk Kufstein am Freitagabend! Ein Fußgänger (56), der alkoholisiert war, wurde von der Lenkerin (24) eines Pkw erfasst. Die Rettung musste den Verletzten in den Schockraum einliefern. 

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall gegen 22.15 Uhr. Die 24-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der L211 von Breitenbach kommend in Richtung Westen. „Nach dem Verkehrsschild Ortsende beschleunigte sie das Fahrzeug und kollidierte mit dem 56-jährigen Fußgänger“, heißt es von der Polizei. Der Mann wurde dadurch einen Hang neben der Straße hinuntergeschleudert.

Lenkerin und Passantin als Ersthelfer
Die Lenkerin und eine Passantin leisteten sofort Erste Hilfe und reifen die Rettung. Durch den Zusammenstoß zog sich der 56-Jährige „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Er wurde in den Schockraum des Bezirkskrankenhauses Kufstein eingeliefert. Ein Alkotest mit der Lenkerin verlief negativ. „Der Fußgänger wies einen mittleren Alkoholisierungsgrad auf.“ 

Bis 23 Uhr musste die Straße komplett gesperrt werden. 

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
