Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Versorgungsnetzwerk

Steirische Küchen setzen auf regionale Produkte

Steiermark
09.12.2025 06:00
Markus Hillebrand produziert auch selbst Gemüse für das BVN. Neben Karotten und dem Grazer ...
Markus Hillebrand produziert auch selbst Gemüse für das BVN. Neben Karotten und dem Grazer Krauthäuptel liefert er auch Sauerkraut.(Bild: Christian Jauschowetz)

Erst kürzlich kritisierten die steirischen Grünen Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP), der das Bio-Ziel in öffentlichen Küchen zum Wackeln bringt. Die Steiermark gilt aber als Vorreiter bei der Verarbeitung heimischer Lebensmittel in Kantinen. Ohne das Bäuerliche Versorgungsnetzwerk wäre das nur schwer möglich.

0 Kommentare

Öffentliche Küchen werden auch in der Steiermark immer wichtiger. Jede zweite Mahlzeit wird inzwischen in Großküchen eingenommen, denn vielen fehlt die Zeit und Energie zum Kochen. Dennoch spielt für die Steirer die Herkunft ihrer Mahlzeiten eine wichtige Rolle.

„In der Steiermark wird den Gästen in Großküchen der Genuss hochwertiger regionaler Lebensmittel ermöglicht und die heimischen Familienbetriebe werden gestärkt“, betont Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP). Zu einem großen Teil wird das durch das Bäuerliche Versorgungsnetzwerk Steiermark (BVN) ermöglicht.

Viele Bauern, eine große Genossenschaft
Das BVN ist österreichweit einzigartig: Die Genossenschaft wurde Ende 2020 gegründet und belieferte bereits im Frühjahr 2021 erste Kunden. „Schon seit 20 Jahren gab es den Wunsch, Produkte zu bündeln um gemeinschaftlich an Großküchen zu liefern. Mit der unglaublichen Vielfalt, die wir in der Steiermark haben, und der hohen Produktqualität musste es ja möglich sein, den regionalen Anteil in solchen Einrichtungen zu erhöhen“, erinnert sich BVN-Obmann Markus Hillebrand zurück.

Das Bäuerliche Versorgungsnetzwerk ist ein wertvoller Lieferant für die öffentlichen Küchen in ...
Das Bäuerliche Versorgungsnetzwerk ist ein wertvoller Lieferant für die öffentlichen Küchen in der Steiermark.(Bild: Christian Jauschowetz)
Landesrätin Schmiedtbauer (re.) legt gemeinsam mit Markus Hillebrand Hand an.
Landesrätin Schmiedtbauer (re.) legt gemeinsam mit Markus Hillebrand Hand an.(Bild: LandSteiermark/Binder)

Gemeinsam mit dem Grazer Stadtbauernobmann Karl Obenaus entwickelte Hillebrand dann das Konzept für das BVN: „Wir haben versucht, über die Landwirtschaftskammer und das Land Steiermark auch alle Verbände mit einzubinden. Also Gemüsebauverband, Obstbauverband, die Styriabrid für Fleisch und die Bio Ernte Steiermark. So hatten wir auch gleich ein großes Netzwerk an möglichen Produzenten.“

Heute wird das BVN von rund 100 Bauern und Landwirten aus der ganzen Steiermark beliefert und führt bereits 700 regionale und saisonale Spezialitäten im Produktkatalog.

Zitat Icon

Mit dem BVN eröffnen wir für unsere kleinstrukturierte heimische Landwirtschaft neue Absatzmöglichkeiten und sichern die nötigen Produkte für die Gemeinschaft

Simone Schmiedtbauer, Agrarlandesrätin

Bild: Christian Jauschowetz

Produktion der Lebensmittel im Fokus
Wie das Ganze funktioniert? Bauern und Landwirte können ihre Produkte – Gemüse, Obst, Fleisch, Eier, Milch, Reis, Öl, Honig, etc. – an sogenannte Hubs, also quasi Verteilerzentren in der ganzen Steiermark liefern. Dort werden diese gebündelt, kommissioniert und anschließend an die Kunden geliefert. Die Größe der Bauern spielt dabei keine Rolle: „Wir wollen damit bewusst kleinstrukturierte bäuerliche Familienbetriebe stärken“, sagt Hillebrand.

Die Landwirte können sich durch die Mitgliedschaft im BVN gezielt auf die Produktion konzentrieren. Den bürokratischen Teil und die Abwicklung der Lieferungen an die Kunden übernimmt die Genossenschaft: „Dadurch kann jeder Bauer seine Produkte in den steirischen Küchen unterbringen. Diese profitieren wiederum durch eine zentrale Kontaktperson vom BVN. Das heißt, sie bekommen zwar Produkte von verschiedenen steirischen Bauern, haben aber dennoch nicht 20 verschiedene Ansprechpartner, sondern nur einen“, erklärt Hillebrand.

Zitat Icon

Das BVN setzt auf die höchsten Standards bei den Lebensmitteln. Wir halten uns an das AMA-Gütesiegel, das AMA-Biosiegel und das AMA-Genusssiegel.

Markus Hillebrand, Obmann des BVN

Bild: Christian Jauschowetz

BVN steigert regionale Wertschöpfung
Beliefert werden mittlerweile 47 Großkunden in der ganzen Steiermark: „Da gehört das Land Steiermark natürlich dazu, aber auch die Küche Graz, die Kages, Landeskrankenhäuser in Graz und Leoben, Schulen, die steirische Arbeiterkammer, Justizanstalten und viele mehr.“ Die Bestellung erfolgt wie bei anderen Großhandelsketten ganz einfach über einen Webshop.

„Ich freue mich, dass bereits rund 100 steirische Höfe involviert sind und das BVN gemeinsam stetig weiterentwickeln. Dafür habe ich das BVN dieses Jahr mit 120.000 Euro aus meinem Ressort unterstützt. Das steigert die Wertschöpfung in den Regionen und schafft steirische Arbeitsplätze“, zeigt sich Schmiedtbauer begeistert.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
140.850 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
124.910 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
103.680 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf