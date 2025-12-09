Steirische Küchen setzen auf regionale Produkte

Viele Bauern, eine große Genossenschaft

Das BVN ist österreichweit einzigartig: Die Genossenschaft wurde Ende 2020 gegründet und belieferte bereits im Frühjahr 2021 erste Kunden. „Schon seit 20 Jahren gab es den Wunsch, Produkte zu bündeln um gemeinschaftlich an Großküchen zu liefern. Mit der unglaublichen Vielfalt, die wir in der Steiermark haben, und der hohen Produktqualität musste es ja möglich sein, den regionalen Anteil in solchen Einrichtungen zu erhöhen“, erinnert sich BVN-Obmann Markus Hillebrand zurück.