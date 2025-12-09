Stars live in Kitzbühel gewinnen

Wenn die erfolgreichste Künstlerin der deutschen Chartgeschichte nach Kitzbühel kommt, bebt das Tennisstadion. Andrea Berg krönt am 29. August 2026 den Konzertsommer mit ihrem einzigen Österreich-Auftritt – einem Abend, der Emotionen, Spektakel und Superhits verspricht. Seit über 30 Jahren begeistert sie Millionen, von „Du hast mich tausendmal belogen“ bis „Diese Nacht ist jede Sünde wert“. Mit unverwechselbarer Stimme, energiegeladener Show und ihrer besonderen Nähe zum Publikum garantiert die Ausnahmekünstlerin einen Sommerabend, der unter die Haut geht.