Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Stars live in Kitzbühel gewinnen

Gewinnspiele
09.12.2025 05:00
(Bild: Berglive – Nadine Volz)

Kitzbühel wird 2026 zur Bühne der Superstars – und Sie können live dabei sein! Wir verlosen 1x2 VIP-Tickets für Andrea Bergs einziges Österreich-Konzert sowie 5x2 Tickets für Comedy-Kult Alex Kristan am 3. Juli.

0 Kommentare

Wenn die erfolgreichste Künstlerin der deutschen Chartgeschichte nach Kitzbühel kommt, bebt das Tennisstadion. Andrea Berg krönt am 29. August 2026 den Konzertsommer mit ihrem einzigen Österreich-Auftritt – einem Abend, der Emotionen, Spektakel und Superhits verspricht. Seit über 30 Jahren begeistert sie Millionen, von „Du hast mich tausendmal belogen“ bis „Diese Nacht ist jede Sünde wert“. Mit unverwechselbarer Stimme, energiegeladener Show und ihrer besonderen Nähe zum Publikum garantiert die Ausnahmekünstlerin einen Sommerabend, der unter die Haut geht.

Andrea Berg tritt am 29. August in Kitzbühel auf.
Andrea Berg tritt am 29. August in Kitzbühel auf.(Bild: Reinhard Zichy / dana press)

Nur wenige Wochen zuvor gehört die Bühne einem der beliebtesten Kabarettisten des Landes: Alex Kristan bringt am 3. Juli 2026 sein Erfolgsprogramm „50 Shades of Schmäh“ ins elegante Schloss Kaps. Der Publikumsliebling nimmt das Älterwerden mit Humor – und das Publikum gleich mit. Mit seinen legendären Alter Egos, feinsinnigem Schmäh und pointierten Alltagsbeobachtungen sorgt er für einen Abend, an dem garantiert kein Auge trocken bleibt.

Alex Kristan überzeugt mit jeder Menge Schmäh
Alex Kristan überzeugt mit jeder Menge Schmäh(Bild: Kunstdünger/Stefan Gergely)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den Auftritt von Alex Kristan am 3. Juli 2026 5x2 Tickets aber damit noch nicht genug! Auch für den Auftritt des Schlagerstars Andrea Berg am 29. August verlosen wir 1x2 VIP Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 22. Dezember, 09:00 Uhr

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
140.649 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
124.547 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
103.355 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf