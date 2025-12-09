Stars live in Kitzbühel gewinnen

Kitzbühel wird 2026 zur Bühne der Superstars – und Sie können live dabei sein! Wir verlosen 1x2 VIP-Tickets für Andrea Bergs einziges Österreich-Konzert sowie 5x2 Tickets für Comedy-Kult Alex Kristan am 3. Juli.
Wenn die erfolgreichste Künstlerin der deutschen Chartgeschichte nach Kitzbühel kommt, bebt das Tennisstadion. Andrea Berg krönt am 29. August 2026 den Konzertsommer mit ihrem einzigen Österreich-Auftritt – einem Abend, der Emotionen, Spektakel und Superhits verspricht. Seit über 30 Jahren begeistert sie Millionen, von „Du hast mich tausendmal belogen“ bis „Diese Nacht ist jede Sünde wert“. Mit unverwechselbarer Stimme, energiegeladener Show und ihrer besonderen Nähe zum Publikum garantiert die Ausnahmekünstlerin einen Sommerabend, der unter die Haut geht.
Nur wenige Wochen zuvor gehört die Bühne einem der beliebtesten Kabarettisten des Landes: Alex Kristan bringt am 3. Juli 2026 sein Erfolgsprogramm „50 Shades of Schmäh“ ins elegante Schloss Kaps. Der Publikumsliebling nimmt das Älterwerden mit Humor – und das Publikum gleich mit. Mit seinen legendären Alter Egos, feinsinnigem Schmäh und pointierten Alltagsbeobachtungen sorgt er für einen Abend, an dem garantiert kein Auge trocken bleibt.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den Auftritt von Alex Kristan am 3. Juli 2026 5x2 Tickets aber damit noch nicht genug! Auch für den Auftritt des Schlagerstars Andrea Berg am 29. August verlosen wir 1x2 VIP Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 22. Dezember, 09:00 Uhr
