Winterkönig Voitsberg mit überragender Hinrunde!

Bereits in der Saison 2023/24 holte sich der ASK Voitsberg mit 35 Punkten den Herbstmeistertitel in der 3. Liga. In dieser Saison setzte die Preiss-Elf allerdings noch einen drauf. Mit 13 Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage konnte man unglaubliche 40 Punkte im Herbst erobern und kürte sich abermals überlegen zum Winterkönig. Wir haben bei Trainer David Preiss nachgefragt.