Remise-Sanierung: Chemieaufsicht ständig vor Ort

Neue Bim-Ausfahrt über Schönaugürtel

Das gesamte Baufeld zwischen Steyrergasse und Schönaugürtel wird in etwa 14.000 Quadratmeter groß sein. Darauf entsteht unter anderem eine neue Abstellhalle, die rund 25 Plätze für die neuen, längeren Flexity-Bim-Garnituren bietet. Zudem werden neue Büros und eine Tiefgarage für Fahrzeuge der Holding Graz gebaut, die bestehende Hauptwerkstätte wird ausgebaut, zudem eine neue Betriebswerkstätte errichtet: „Der Standort im Herzen von Graz ist essenziell für uns. Die neuen Werkstätten sind auch für die Ausbildung unserer Lehrlinge wichtig“, betont Mark Perz, Vorstandsdirektor der Holding Graz, und freut sich: „Künftig wird dann außerdem auch die Ausfahrt der Bims über den Schönaugürtel möglich sein.“ Herzstück der neuen Remise wird das begrünte Dach, das mit einer rund 5500 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage ausgestattet wird.