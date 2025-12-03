Betrunkener Dieb (27) schlug auf Polizisten ein

Sofort losgeschimpft

Die alarmierte Polizei konnte den Mann samt Rucksack in den Abendstunden an der L24 in Kirchstetten anhalten. Einer der Ladenbesitzer konnte den Langfinger auch eindeutig identifizieren. Weniger eindeutig war die Ausdrucksweise des Mannes: Er war stark betrunken, äußerst aggressiv und beschimpfte die Uniformierten wie auch den Eigentümer des kleinen Geschäfts sofort, nachdem er sie bemerkt hatte.