Betrunkener Dieb (27) schlug auf Polizisten ein

Alkoholisiert, aggressiv und laut: So begegnete ein ertappter Ladendieb (27) im niederösterreichischen Weinviertel der Polizei. Es kam zu einem Gerangel, bei dem ein Polizist verletzt wurde.
Das Wort Selbstbedienungsladen hatte der Tscheche wohl an diesem Sonntag zu wörtlich genommen. Gleich in drei solcher Geschäfte in Neudorf, Kirchstetten und Wildendürnbach war der 27-Jährige eingebrochen und hatte daraus Getränke gestohlen sowie (teils erfolgreich) versucht, die Handkassen zu knacken. Auch aus einem unversperrten Pkw entwendete er Bargeld und Dokumente.
Sofort losgeschimpft
Die alarmierte Polizei konnte den Mann samt Rucksack in den Abendstunden an der L24 in Kirchstetten anhalten. Einer der Ladenbesitzer konnte den Langfinger auch eindeutig identifizieren. Weniger eindeutig war die Ausdrucksweise des Mannes: Er war stark betrunken, äußerst aggressiv und beschimpfte die Uniformierten wie auch den Eigentümer des kleinen Geschäfts sofort, nachdem er sie bemerkt hatte.
Wild um sich geschlagen
Bei der Festnahme wehrte sich der Mann mit Händen und Füßen, schlug und trat wild um sich. Dabei verletzte er einen Polizisten an einer Hand, der Mann musste im Krankenhaus Mistelbach behandelt werden.
Einvernahme nicht möglich
Auf die Einvernahme mussten die Polizisten aber noch etwas warten. Aufgrund seiner Alkoholisierung und vermutlich auch seines Suchtmittelkonsums war diese erst am Folgetag möglich. Kooperativer wurde der Tscheche allerdings nicht: Er zeigte sich nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.