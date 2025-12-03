Benimmregeln auf der Weihnachtsfeier

Die betriebliche Weihnachtsfeier: Während die einen ihr mit großer Freude entgegenblicken, stellt sie für andere oft eine lästige Pflicht dar. Hier gilt: Auch wenn die Feier während der Arbeitszeit stattfindet, kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer die Teilnahme absagen. In diesem Fall muss jedoch gearbeitet werden, während der Rest feiert. Weihnachtsfeiern finden jedoch meistens außerhalb der Arbeitszeit statt, in diesem Fall hat die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber kein Recht, die Teilnahme anzuordnen.