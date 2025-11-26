Black Friday: Was ist zu beachten?

Auch wenn Plattformen etwa 25 Prozent auf alles anbieten, finden sich im Kleingedruckten immer wieder Ausnahmen. Zudem handelt es sich bei zahlreichen Angebotsartikeln – speziell im Bereich Technik – oft um ältere Modelle. Ebenso sollte man sich nicht von Marketing-Tricks wie Countdowns beeinflussen lassen. Hier empfiehlt es sich, Vergleichsportale wie idealo.at oder geizhals.at zu verwenden.