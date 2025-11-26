Vorteilswelt
AK-SERVICE-TIPP

Black Friday: Was ist zu beachten?

Steiermark
26.11.2025 05:59
Christina Gruber, Expertin für Konsumentenschutz in der Arbeiterkammer
Christina Gruber, Expertin für Konsumentenschutz in der Arbeiterkammer

So verlockend die unzähligen Black-Friday-Angebote sind, die derzeit auf die Konsumenten einprasseln, so sehr ist Vorsicht geboten, speziell, wenn von unbekannten Shops eine Vorauszahlung gefordert wird. Christina Gruber, Konsumentenschutz-Expertin in der AK Steiermark, mahnt zu erhöhter Vorsicht.

Am 28. November steht mit dem Black Friday eines der wichtigsten Shopping-Events des Jahres an. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, genau hinzusehen.

Auch wenn Plattformen etwa 25 Prozent auf alles anbieten, finden sich im Kleingedruckten immer wieder Ausnahmen. Zudem handelt es sich bei zahlreichen Angebotsartikeln – speziell im Bereich Technik – oft um ältere Modelle. Ebenso sollte man sich nicht von Marketing-Tricks wie Countdowns beeinflussen lassen. Hier empfiehlt es sich, Vergleichsportale wie idealo.at oder geizhals.at zu verwenden.

Im Zweifelsfall: Finger weg
Bei Zweifeln an der Seriosität eines Online-Shops, sollte man lieber die Finger davonlassen. Eine Liste aktueller Fake-Shops ist auf watchlist-internet.at zu finden. Vorauszahlung sollte bei unbekannten Shops vermieden werden und lieber mittels Lastschrift, Kreditkarte, PayPal oder „Käuferschutz“ bezahlt werden.

Was tun, wenn das Produkt doch nicht gefällt? Onlinekäufe innerhalb der EU können für die meisten Produkte 14 Tage lang widerrufen werden. Anders sieht es beim Einkauf im Geschäft aus: Hier muss man sich über eine Rücktrittsmöglichkeit informieren. Denn ein generelles Rücktrittsrecht gibt es hier nicht.

