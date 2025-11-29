Mädchen von Pkw erfasst, durch Luft geschleudert

Eine 16-Jährige wurde beim Queren der Schützenstraße in Innsbruck von einem Pkw frontal erfasst und durch die Luft gegen ein geparktes Auto geschleudert. Die Verletzte wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Vor einer roten Ampel hatte sich am Samstag auf der Schützenstraße in Innsbruck, Stadtteil Mühlau, eine Fahrzeugkolonne gebildet. Ein Pkw-Lenker (20) wollte links daran vorbeifahren. Zeitgleich rannte eine Fußgängerin (16) zwischen zwei Fahrzeugen über die Straße, sie wollte vermutlich eine gerade ankommende Straßenbahn erwischen.
Mädchen war bei Bewusstsein
Das Mädchen wurde frontal vom Pkw erfasst und durch die Luft geschleudert. Sie prallte gegen ein geparktes Auto und schlug dann auf der Fahrbahn auf. Die Verunfallte war bei Bewusstsein, als sie von der Rettung in das Krankenhaus Innsbruck gebracht wurde.
