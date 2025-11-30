Kabarett-Finale in Krems mit den Science Busters

Großes Finale im IMC

Am 5. Dezember stehen dann die Science Busters zweimal im IMC-Krems auf der Bühne. Nachmittags gibt es ein spezielles Angebot für Jugendliche, die sich mit der Wissenschaft auseinandersetzen wollen. Dabei kracht und knallt es, Fragen sind natürlich erlaubt – dieser Termin ist bereits ausverkauft. Am Abend wird dann um 19.30 Uhr für die Großen „Weltuntergang de luxe“ geboten – mit Indoor-Polarlichtern, Experimenten und viel Humor erklären die Science Busters, warum manches endet und anderes nie.