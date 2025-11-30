Kabarett-Finale in Krems mit den Science Busters

Der Reigen der Kabarettisten war bunt: Im IMC Krems heißt es im Rahmen des Kabarett & Comedy-Festivals nun am 5. Dezember „Weltuntergang für Fortgeschrittene.“
Lacher, Stimmung, einzigartige Momente: Ein voller Erfolg war das Kabarett & Comedy-Festival in Krems bisher. Anfang Dezember folgt nun der, für heuer, letzte Akt. Doch davor haben noch am Donnerstag Manuel Rubey sowie Simon Schwarz und Freitagabend die Covergirls für Heiterkeit gesorgt.
Großes Finale im IMC
Am 5. Dezember stehen dann die Science Busters zweimal im IMC-Krems auf der Bühne. Nachmittags gibt es ein spezielles Angebot für Jugendliche, die sich mit der Wissenschaft auseinandersetzen wollen. Dabei kracht und knallt es, Fragen sind natürlich erlaubt – dieser Termin ist bereits ausverkauft. Am Abend wird dann um 19.30 Uhr für die Großen „Weltuntergang de luxe“ geboten – mit Indoor-Polarlichtern, Experimenten und viel Humor erklären die Science Busters, warum manches endet und anderes nie.
Nähere Informationen und Tickets im Internet: kabarettundcomedyfestival.at
