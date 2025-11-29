Mit Hund und Katz durchs neue Jahr

Wer noch nach einem passenden Weihnachtsgeschenk sucht und gleichzeitig Gutes tun möchte, dem seien die reizenden Kalender steirischer Tierschutzorganisationen sehr ans Herz gelegt – der Verkaufserlös fließt nämlich zurück an Vierbeiner in Not.
Besser könnte man gar nicht ins Jahr starten, als mit den reizenden Kalendern, die von steirischen Tierschutzorganisationen auch heuer wieder zugunsten ihrer Schützlinge aufgelegt werden.
Der Verein Purzel & Vicky etwa präsentiert im gewohnt beliebten A3-Format seine Schützlinge – vom Esel bis zur Ziege finden viele Gnadenhoftiere hier ihr verdientes Platzerl. Der Verkaufserlös fließt in Futter, Tierarzt und Pflege. Zu beziehen unter 0664/23 80 359 oder direkt beim stimmigen „Adventzauber“ mit Weihnachtsmarkt, Keksen und Glühwein am 13. Dezember ab 11 Uhr in der Hofstraße 22 in Vasoldsberg.
Ehemalige Schützlinge oder Hunde und Katzen, die noch dringend ein Zuhause suchen, findet man im reizenden Kalender des Landestierschutzvereines Graz, den man telefonisch ordern (0316/68 42 12) oder noch besser bei der besinnlichen Adventfeier mit Punsch & Co am heutigen 29. November von 14 bis 17 Uhr in der Grabenstraße 113 erstehen kann.
Besonders hervor sticht auch der Kalender des Tierheims Trieben, entzückende Tierkarikaturen begleiten durchs Jahr. Zu bestellen ist er direkt im Heim unter 0650/33 588 95.
Im Kalender des Tierheims Franziskus geht es ebenfalls mit Schützlingen durch die zwölf Monate des neuen Jahres – dieser wurde mit viel Engagement von Schülern der HLW Köflach gestaltet. Am besten kauft man ihn oder die als Weihnachtsgeschenke sehr beliebten Pfotenherzbilder beim „Weihnachtszauber“ am 6. Dezember ab 14 Uhr am Franziskusweg 1 in Rosental (oder unter 0680/206 60 57).
Bei der Arche Noah am Grazer Neufeldweg 211 liegen gegen eine freiwillige Spende kleine Jahreskalender auf, den Hunde, Pferde und Co zieren.
