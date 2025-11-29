Mit Hund und Katz durchs neue Jahr

Im Kalender des Tierheims Franziskus geht es ebenfalls mit Schützlingen durch die zwölf Monate des neuen Jahres – dieser wurde mit viel Engagement von Schülern der HLW Köflach gestaltet. Am besten kauft man ihn oder die als Weihnachtsgeschenke sehr beliebten Pfotenherzbilder beim „Weihnachtszauber“ am 6. Dezember ab 14 Uhr am Franziskusweg 1 in Rosental (oder unter 0680/206 60 57).