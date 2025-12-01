Silvia Schneider verarbeitet ihr Krampus-Trauma

„Krone“: Silvia, einmal mehr erkundest du mit Armin Assinger die Weihnachtswelt in Österreich. Das wievielte Mal eigentlich und wird es schwieriger, neue Bräuche und Ecken im Land zu finden, die man präsentieren kann?

Silvia Schneider: Es ist heuer das zweite Mal, dass wir gemeinsam durch das weihnachtliche Österreich reisen – und ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass es je langweilig wird. Natürlich denkt man sich manchmal: „Was kann uns jetzt noch überraschen?“ - und dann steht man plötzlich in einem kleinen Dorf, wo ein alter Brauch mit so viel Liebe gepflegt wird, dass man wieder staunend dasteht. Österreich hat einfach eine unglaubliche Vielfalt – in jedem Tal, jeder Stadt wird Weihnachten ein bisschen anders gefeiert.