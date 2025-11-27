Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zehntausende Euro weg

Als Betrugsopfer zahlen wollte, schritt Banker ein

Tirol
27.11.2025 15:19
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Nachdem ihn dreiste Online-Betrüger hinters Licht geführt haben, ist ein Tiroler (80) mehrere zehntausend Euro los. Beinahe wäre es allerdings noch schlimmer gekommen, da der Einheimische bereits den nächsten Überweisungsauftrag geplant hatte.

0 Kommentare

Der 80-jährige Einheimische aus dem Raum Telfs wurde im Internet auf eine vermeintliche Webseite zum Investieren in Kryptowährung aufmerksam und hatte bald darauf telefonischen Kontakt mit einem Mann, der sich als Investmentberater ausgab. „Durch geschickte Gesprächsführung versprach dieser dem Österreicher, sein Geld gewinnbringend anzulegen“, erklärt die Polizei. 

Tatsächlich überwies der 80-Jährige daraufhin in mehreren Tranchen einige zehntausend Euro auf Konten in Österreich und Deutschland.

Zitat Icon

Es gelang dem Täter, den 80-Jährigen zu mehreren Überweisungen in der Gesamthöhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags zu verleiten.

Die Polizei in einer Aussendung

Bei erneuter Überweisung wurde Banker stutzig
Am Mittwoch wollte er sich dann seinen „erwirtschafteten Betrag“ – laut Betrüger habe dieser mehr als hunderttausend Euro betragen – auszahlen lassen. Dazu, so forderte ihn der vermeintliche Investmentberater auf, solle er aber zuvor erneut einen hohen fünfstelligen Eurobetrag überweisen. 

Lesen Sie auch:
Mehrfach überwies der Tiroler Geld an die Betrüger.
Tiroler abgezockt
Hunderttausend Euro an Kryptobetrüger überwiesen
27.11.2025

Als sich der Senior zur Bank begab, um das Geld zu überweisen, wurde sein Bankberater stutzig. Er konnte die Zahlung verhindern und auch dafür sorgen, dass zwei weitere, noch laufende Überweisungen, gestoppt wurden.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
174.834 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.638 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
143.564 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf