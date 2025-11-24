Aktion gegen Gewalt: Schilder in Billa-Filialen

16 Tage gegen Gewalt an Frauen: Tafeln mit Informationen und Notrufnummern kommen in alle 45 Billa- und Billa-Plus-Märkte in Graz.
Anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen machen die Stadt Graz und Billa erstmals gemeinsame Sache: Alle 45 Filialen von Billa und Billa Plus in Graz und Graz-Umgebung werden bis nach Weihnachten mit Plakaten ausgestattet. Auf denen stehen neben der klaren Botschaft „Stopp Gewalt“ auch wichtige Notrufnummern für Betroffene.
„Mit rund einer Million Kundenkontakten pro Woche in der Steiermark sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst“, sagt Vertriebsmanager Peter Gschiel. „Die Plakate sind eine einfache, niederschwellige Möglichkeit, die Kunden zu erreichen. Sie werden beim Eingang, im Feinkostbereich und teilweise auch bei den Kassen hängen.“
Stadt Graz startet Kampagne
„Es geht nicht nur um Betroffene, sondern auch um deren Angehörige“, sagt Bürgermeisterin und Frauenstadträtin Elke Kahr (KPÖ). Das Referat Frauen und Gleichstellung unter der Leitung von Doris Kirschner startet im Aktionszeitraum außerdem eine Social-Media-Kampagne, eine Reihe von Kino-Spots und hat einige neue Broschüren zu dem Thema aufgelegt. „Taschenalarme verteilen wir kostenlos im ganzen Jahr.“
