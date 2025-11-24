Aktion gegen Gewalt: Schilder in Billa-Filialen

Stadt Graz startet Kampagne

„Es geht nicht nur um Betroffene, sondern auch um deren Angehörige“, sagt Bürgermeisterin und Frauenstadträtin Elke Kahr (KPÖ). Das Referat Frauen und Gleichstellung unter der Leitung von Doris Kirschner startet im Aktionszeitraum außerdem eine Social-Media-Kampagne, eine Reihe von Kino-Spots und hat einige neue Broschüren zu dem Thema aufgelegt. „Taschenalarme verteilen wir kostenlos im ganzen Jahr.“