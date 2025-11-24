Region führt bei „Gans“ besonderer Kulinarik

Strukturen nach Vorbild Frankreich

Im Waldviertel gab es Gänsezucht, aber keine Strukturen. Und so versuchte Waldland, diese zu schaffen und die Kräfte der heimischen Produzenten zu bündeln, ganz nach dem Vorbild von Frankreich. In Österreich werden pro Jahr 450.000 Gänse verspeist. Davon kommen 150.000 aus der Heimat und 30.000 von Waldland. „Bei Schlachtung und Verarbeitung sind wir der stärkste Betrieb in Österreich“, so Pichler.