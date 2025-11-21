Counterfeiter (41) unmasked
Austrian fakes two years’ vacation
Sunshine galore and white dream beaches - for many Austrians, Thailand is a vacation paradise. However, one Austrian tourist has thoroughly overdone it: He was discovered at the airport in Phuket as a counterfeiter - after almost two years in the country illegally ...
When the 41-year-old finally wanted to leave the country, the international departure terminal in the Thai metropolis was the end of the line. The head of airport immigration, police colonel Rasarin Thiraphattanakun, personally handcuffed the Austro vacationer.
Visa illegally "extended" by 578 days
The Austrian's passport contained what at first glance appeared to be several professionally forged entry and exit stamps. In any case, all the effort did not pay off: the trained eyes of the airport officials blew the fraud wide open. In total, the Austrian vacationer had overstayed his stay in Asia by a whopping 578 days.
Authorities can't take a joke when it comes to forged official seals
The Austrian tourist's Thailand dreams are now shattered. The Thai authorities are no joke when it comes to such offenses. The suspect faces a heavy prison sentence and fine for using forged official seals and illegal residence. And after the trial, deportation and an entry ban.
In response to a Krone inquiry, the Austrian Foreign Ministry confirmed: "The Austrian Embassy in Bangkok is in contact with the person concerned. He is currently at large."
This article has been automatically translated,
read the original article here.
