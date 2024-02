Mordprozess: „Angeklagter ist hochgefährlich“

Als die Gerichtsmedizinerin am 28.6.2023 am Tatort eintraf, lag das Opfer in einer fast zwei Meter großen Blutlache. Der Körper des 49-Jährigen war mit Stichwunden übersät. 15 zählte die Ärztin alleine am Kopf. Insgesamt waren es 60 Wunden. 39 tiefe Stichverletzungen, der Rest oberflächliche Schnitte und Kratzer. „Er ist verblutet“, sagte die Medizinerin schlicht am Montag vor Gericht in Leoben.