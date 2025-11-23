Retro-Bahnhof hilft nur mehr Blues-Musik

Spontane Konzerte und Politiker in der Küche

Noch steht das Gebäude. In der Gemeinderatssitzung Ende November soll dessen Schicksal aber besiegelt werden. „Wir sind grundsätzlich offen für Ideen“, sagt zwar die ÖBB, doch die die Bahnhofsfrauen treten weiter vor Supermärkten und anderen öffentlichen Orten mit Ukulele und kreativen Texten auf wie im „Unter Purkersdorf Blues“. Nebenbei laden sie Gemeindepolitiker zu „Küchengesprächen“ ein – und hoffen auf die Rettung von ihrem Bahnhof.