Kater Nupi übersteht langes Abenteuer

Eine arme Maus will man sagen, aber dann ist es ja eine Katze. Der Vergleich hinkt. Kater „Nupi“ lag am Morgen reglos und völlig durchnächst am Straßenrand in Fuschl. Die Österreichische Tierrettung wurde gerufen, rückte mit Blaulicht aus und kümmerte sich um das Tier. Offenbar lag der Kater schon länger dort.