8 Monate vermisst

Kater Nupi übersteht langes Abenteuer

Salzburg
17.11.2025 14:00
Am Straßenrand lag der Kater.
Am Straßenrand lag der Kater.(Bild: Österreichische Tierrettung)

Völlig entkräftet und durchnässt wurde eine Katze in Fuschl gefunden. Das Tier wird gerettet – dann stellt sich heraus: Der Kater wird schon seit acht Monaten in Mondsee vermisst. 

0 Kommentare

Eine arme Maus will man sagen, aber dann ist es ja eine Katze. Der Vergleich hinkt. Kater „Nupi“ lag am Morgen reglos und völlig durchnächst am Straßenrand in Fuschl. Die  Österreichische Tierrettung wurde gerufen, rückte mit Blaulicht aus und kümmerte sich um das Tier. Offenbar lag der Kater schon länger dort. 

Vor Ort kümmerten sich zwei Frauen um das entkräftete Tier. Der Kater zitterte am ganzen Körper und reagierte kaum noch. In einer warmen Wolldecke wurde er in die Tierklinik Anif gebracht. 

Dort stellten die Angestellten fest: Die Körpertemperatur lag nur mehr bei 35 Grad – kritisch für das Tier. Unter der Wärmelampe, mit Infusion und intensiver, professioneller Betreuung begann sofort die medizinische Notfallbehandlung.

Der kleine Tiger ist wieder fit. Und zuhause bei seinen Besitzern.
Der kleine Tiger ist wieder fit. Und zuhause bei seinen Besitzern.(Bild: Österreichische Tierrettung)

Doch die Katze war nicht nur in einem schlechten Zustand, sondern auch seit sieben Monaten vermisst! Als der Mikrochip ausgelesen wurde, stellte sich heraus, dass es sich um Kater Nupi handelt. 

Der 8-Jährige konnte noch am selben Tag seinen Besitzern in Mondsee übergeben werden. Wie er von dort die circa 30 Kilometer nach Fuschl gelangt ist, ist unklar. 

