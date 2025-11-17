Kater Nupi übersteht langes Abenteuer

Völlig entkräftet und durchnässt wurde eine Katze in Fuschl gefunden. Das Tier wird gerettet – dann stellt sich heraus: Der Kater wird schon seit acht Monaten in Mondsee vermisst.
Eine arme Maus will man sagen, aber dann ist es ja eine Katze. Der Vergleich hinkt. Kater „Nupi“ lag am Morgen reglos und völlig durchnächst am Straßenrand in Fuschl. Die Österreichische Tierrettung wurde gerufen, rückte mit Blaulicht aus und kümmerte sich um das Tier. Offenbar lag der Kater schon länger dort.
Vor Ort kümmerten sich zwei Frauen um das entkräftete Tier. Der Kater zitterte am ganzen Körper und reagierte kaum noch. In einer warmen Wolldecke wurde er in die Tierklinik Anif gebracht.
Dort stellten die Angestellten fest: Die Körpertemperatur lag nur mehr bei 35 Grad – kritisch für das Tier. Unter der Wärmelampe, mit Infusion und intensiver, professioneller Betreuung begann sofort die medizinische Notfallbehandlung.
Doch die Katze war nicht nur in einem schlechten Zustand, sondern auch seit sieben Monaten vermisst! Als der Mikrochip ausgelesen wurde, stellte sich heraus, dass es sich um Kater Nupi handelt.
Der 8-Jährige konnte noch am selben Tag seinen Besitzern in Mondsee übergeben werden. Wie er von dort die circa 30 Kilometer nach Fuschl gelangt ist, ist unklar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.