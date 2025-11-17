Gall: „Möchte bei Grand Tour ein Podium schaffen“

Interne Konkurrenz kein Problem

Viele Experten trauen Jungstar Paul Seixas den großen Durchbruch zu. Gall sieht in der internen Konkurrenz kein Problem: „Es kann nur gut sein, wenn wir mehr starke Fahrer haben.“

Und Österreichs Tour-Held braucht für seine Ziele gute Helfer: „Es ist das größte Radrennen der Welt. Generell möchte ich einmal ein Podium bei einer Grand Tour schaffen. Ob es nächstes Jahr gelingt, werden wir sehen.“