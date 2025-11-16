Bellender Vierbeiner schlägt Einbrecher in Flucht

Ein Hund ist die beste Alarmanlage – davon sind viele Besitzer von Vierbeinern überzeugt! Eine 53-jährige Frau aus dem Tiroler Unterland kann jetzt auch ein Lied davon singen. Deren bellender Mitbewohner schlug in der Nacht nämlich einen Einbrecher in die Flucht.
Schauplatz des – letztlich versuchten – Einbruchs war ein Mehrparteienhaus in Wörgl im Bezirk Kufstein. In der Nacht auf Samstag, gegen 1.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter die Wohnungstür einer 53-Jährigen mit einem Werkzeug aufzubrechen, um ins Innere zu gelangen.
Angst vor Hund, Täter flüchtete
Der Hund der Frau bekam davon freilich Wind und begann sofort zu bellen. Aufgrund dessen bekam es der Einbrecher wohl mit der Angst zu tun. Der Täter machte sich unerkannt aus dem Staub!
Haustür wohl nicht versperrt
„Die Eingangstür zum Mehrparteienhaus dürfte nicht versperrt gewesen sein, wodurch die Täterschaft ins Gebäude gelangen konnte“, heißt es vonseiten der Polizei. An der Wohnungstür der Frau entstand leichter Sachschaden. Ermittlungen zur Ausforschung des Kriminellen sind im Gange.
