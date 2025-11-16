Entwarnung! Lebenszeichen von vermisstem Mann (32)

Großes Aufatmen bei Familie und Freunden eines 32-jährigen Tirolers: Der Mann aus Telfs, der zuletzt als vermisst gemeldet worden war, ist wieder aufgetaucht, wie die Polizei am Sonntag berichtete.
„Die Öffentlichkeitsfahndung wird widerrufen, da mit dem abgängigen Volljährigen telefonisch Kontakt aufgenommen werden konnte. Es bestand keine direkte Eigengefährdung oder ein Unfallgeschehen“, so die Ermittler.
Von Mutter als vermisst gemeldet
Seit Donnerstag hatte vom 32-jährigen Mann aus Telfs zunächst jede Spur gefehlt. Seine Mutter hatte sich daraufhin an die Polizei gewandt. Ein Unglücksfall war befürchtet worden.
Zunächst hatte es keine Anhaltspunkte gegeben. Nur, dass der 32-Jährige Bezugspunkte bzw. einen Freundeskreis in Innsbruck hat und öfter weite Strecken mit dem Zug fährt, auch über die Grenze nach Deutschland.
