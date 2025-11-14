Spurlos verschwunden: Bangen um Tiroler (32)

Seit Donnerstag fehlt von einem jungen Mann aus Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) jede Spur. Die Mutter schlug bei der Polizei Alarm. Fest steht, dass er immer wieder längere Strecken mit dem Zug unterwegs ist.
Seit Donnerstag um 17 Uhr ist der 32-jährige Einheimische aus Telfs abgängig, ein Unglücksfall wird befürchtet. „Seine Mutter hat sich bei uns gemeldet. Der Mann hat ein Handy dabei, es ist aber ausgeschaltet“, sagte eine Polizistin zur „Krone“.
Öfters auch in Deutschland
Der 32-Jährige hat Bezugspunkte bzw. einen Freundeskreis in Innsbruck und fährt öfters weite Strecken mit dem Zug, auch über die Grenze nach Deutschland.
Personenbeschreibung
Der junge Mann ist 183 Zentimeter groß, etwa 69 Kilo schwer und hat braune kurze Haare, einen Bart und blaue Augen. Bekleidet war er zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose, einer dunkelblauen Softshelljacke mit orangem Reißverschluss, schwarz/weißen Nike-Schuhen, einer schwarzen Schildkappe und einem grünen Rucksack.
Um Hinweise an die Polizeiinspektion Telfs unter Tel. +43 (0) 59133 7126-100 wird ersucht.
