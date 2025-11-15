ÖFB team beckons World Cup
LIVE: Will Romania send Austria to the World Cup?
Seventh matchday in the World Cup qualifiers. Austria's opponents Bosnia-Herzegovina and Romania clash. If Bosnia don't win, Austria are guaranteed a World Cup ticket. We are reporting live - see below. The score is currently 0:1.
Here is the live ticker:
For Rangnick's squad, the clash could already decide whether they go to the World Cup.
After Austria beat Cyprus 2-0, a draw or a win for the Romanians will be enough for the Red-White-Red to be confirmed as group winners today.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
