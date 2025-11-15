Vandale zertrümmerte Schaufenster mit Weinflasche

Ein Vandale trieb am Freitagabend im Tiroler Wörgl (Bezirk Kufstein) sein Unwesen: Der Unbekannte zertrümmerte vermutlich mit einer Weinflasche ein Schaufenster eines Modegeschäftes. Ein Nachbar wurde auf den Lärm aufmerksam und alarmierte die Polizei. Eine Fahndung verlief erfolglos.
Zwischen 21.45 und 21.55 Uhr schlug der bisher unbekannte Täter die Auslagenscheibe eines Modegeschäftes in Wörgl ein. „Er dürfte dazu eine Weinflasche verwendet haben, die daraufhin zerbrochen in unmittelbarer Nähe aufgefunden wurde“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Nachbar verständigte die Polizei
Ein Nachbar hörte den Lärm und bemerkte im Anschluss das zertrümmerte Schaufenster. Er verständigte die Polizei, die dann auch rasch vor Ort war. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon verschwunden.
Ermittler hoffen jetzt auf Zeugen
Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne noch nicht beziffert werden. Die Ermittler hoffen nun auf mögliche Augenzeugen, die zur Ausforschung des Vandalen beitragen können.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die PI Wörgl unter der Telefonnummer: 059 133/7221.
