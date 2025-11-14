Galaabend: Preisregen für junge Weltverbesserer

Mit den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen haben sich die zweiten Klassen der Mittelschule Frohnleiten intensiv auseinandergesetzt. „Unser Ziel war es, die Welt als Ganzes zu verstehen und gleichzeitig vor Ort etwas zu bewirken“, erklärten die Projektverantwortlichen. Für ihre zahlreichen Initiativen, die sie im Rahmen dieser Auseinandersetzung umgesetzt haben, wurden die Schülerinnen und Schüler am Freitagabend mit dem 1. Platz in der Kategorie Schulen und Kindergärten des steirischen Kinderrechtepreises „TrauDi!“ ausgezeichnet.