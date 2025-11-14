Vorteilswelt
Kinderrechtepreis

Galaabend: Preisregen für junge Weltverbesserer

Steiermark
14.11.2025 19:00
Große Bühne für kleine Helden: Bei der Gala waren auch die amtierenden Kinderbürgermeister ...
Große Bühne für kleine Helden: Bei der Gala waren auch die amtierenden Kinderbürgermeister Fabienne und Fabian dabei.(Bild: Jürgen Fuchs)

Der steirische Kinderrechtepreis „TrauDi!“ wurde am Freitagabend im Steiermarkhof in Graz vergeben und rückte dabei zahlreiche engagierte Projekte von Kindern und Jugendlichen ins Rampenlicht. Unter großem Applaus wurden Initiativen ausgezeichnet, die sich auf kreative Weise für Beteiligung, Schutz und Rechte junger Menschen einsetzen.

0 Kommentare

Mit den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen haben sich die zweiten Klassen der Mittelschule Frohnleiten intensiv auseinandergesetzt. „Unser Ziel war es, die Welt als Ganzes zu verstehen und gleichzeitig vor Ort etwas zu bewirken“, erklärten die Projektverantwortlichen. Für ihre zahlreichen Initiativen, die sie im Rahmen dieser Auseinandersetzung umgesetzt haben, wurden die Schülerinnen und Schüler am Freitagabend mit dem 1. Platz in der Kategorie Schulen und Kindergärten des steirischen Kinderrechtepreises „TrauDi!“ ausgezeichnet.

Mehr als 50 Einreichungen
Dieser wurde im Rahmen eines stimmungsvollen Galaabends im Steiermarkhof in Graz verliehen. Zahlreiche weitere Projekte aus der ganzen Steiermark fanden dort eine Bühne und wurden von Kindern und Erwachsenen gemeinsam ausgesucht und prämiert.

Die letzte Gala in angestammter Kinderbüro-Besetzung: Kathrin Kapeundl, Gabriele Schröfelbauer, ...
Die letzte Gala in angestammter Kinderbüro-Besetzung: Kathrin Kapeundl, Gabriele Schröfelbauer, Martha Buchegger, Veronika Reiter, Katja Hausleitner (v. li.).(Bild: Jürgen Fuchs)

Unter ihnen befand sich etwa auch das Team „Löwenmut“, das mit einem eigens entwickelten Resilienztraining gegen Mobbing überzeugte. Insgesamt hatte die Jury aus mehr als 50 Einreichungen auszuwählen – ein deutliches Zeichen dafür, wie aktiv Kinder und Jugendliche in der Steiermark an gesellschaftlichen Themen mitwirken, wenn man sie lässt.

Verein völlig ausgehöhlt
„Es ist jedes Jahr berührend zu sehen, mit wie viel Engagement junge Menschen für ihre Rechte und für eine bessere Welt eintreten. Diese Veranstaltung gibt Projekten eine Bühne, die sonst viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen“, betonte Projektleiterin Martha Buchegger vom Kinderbüro. Der Grazer Verein setzt sich seit über 20 Jahren für die Stärkung von Kinderrechten ein.

Einziger Wermutstropfen des Abends: Für die rund zehn Mitarbeiterinnen war es die letzte Gala. Das gesamte Team hört auf – ausgelöst durch die gestrichene Förderung der FPÖ-ÖVP-Regierung sowie eine umstrittene Neubesetzung des Vorstandes.

Porträt von Barbara Winkler
Barbara Winkler
