Drogenlenker mit 1,6 Kilo Cannabis im Auto ertappt

Übermüdet und mit Symptomen von Suchtmittelkonsum wurde am Mittwoch auf der Arlberg-Schnellstraße ein 29-jähriger Ungar gestoppt. Als die Beamten das Auto näher untersuchten, staunten sie nicht schlecht.
Am Mittwoch gegen 23.15 Uhr führten Beamte der Zollwache an der Arlbergschnellstraße in St. Anton am Arlberg Kontrollen durch.
Dabei wurde von den Beamten in einem Pkw ca. 1,6 kg Marihuana vorgefunden und sichergestellt. Der Besitzer des Suchtgiftes, ein 24-jähriger Serbe, wird von der Polizei auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.
Lenker ist Führerschein los
Beim Lenker des Fahrzeuges, einem 29-jährigen Ungarn wurden von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Imst Symptome auf einen Suchtmittelkonsum festgestellt.
Die Fahrtauglichkeitsuntersuchung durch den amtsärztlichen Dienst ergab eine Fahruntauglichkeit des Lenkers aufgrund Suchtmittelkonsums und Übermüdung. Eine Abnahme des Führerscheins an Ort und Stelle folgte. Der Mann wird an die Bezirkshauptmannschaft Landeck angezeigt.
