Maschinist fuhr Lift an – Arbeiter stürzten ab

Glück im Unglück hatte am Donnerstag zwei Arbeiter, die mit Revisionsarbeiten an einem Lift im Gemeindegebiet von Itter beschäftigt waren.
Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr kam es zu einem Arbeitsunfall beim Kasbachlift im Gemeindegebiet von Itter. Zwei Bergbahnmitarbeiter, ein 43-jähriger – und ein 30-jähriger Österreicher, waren mit Revisionsarbeiten im Bereich der ersten Liftstütze beschäftigt.
Korb war mit dem Boden verankert
Dabei befanden sie sich in einem Revisionskorb, der am Liftseil angebracht war. Als der Maschinist nach Funkanweisung den Lift in Betrieb setzte, spannte sich ein Kettenzugseil, welches aus bislang unbekannter Ursache noch am Boden verankert gewesen war. Aufgrund der Zugkräfte riss der Revisionskorb und die beiden Arbeiter wurden aus dem Korb geschleudert.
Arbeiter waren mit Gurt gesichert
Weil die Arbeiter mit einem Sicherungsgurt gesichert waren, stürzten sie nicht auf den Boden, zogen sich dennoch Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mussten die beiden Männer vom Notarzthubschrauber „Heli 3“ bzw. vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Kufstein verbracht werden.
