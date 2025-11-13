Maschinist fuhr Lift an – Arbeiter stürzten ab

Korb war mit dem Boden verankert

Dabei befanden sie sich in einem Revisionskorb, der am Liftseil angebracht war. Als der Maschinist nach Funkanweisung den Lift in Betrieb setzte, spannte sich ein Kettenzugseil, welches aus bislang unbekannter Ursache noch am Boden verankert gewesen war. Aufgrund der Zugkräfte riss der Revisionskorb und die beiden Arbeiter wurden aus dem Korb geschleudert.