„Unrühmlicher Vorfall“: Schläge für Zugpersonal

Faustschlag als Dank für Hilfsangebot

Sport und Spaß standen auf dem Programm – sowie jede Menge Alkohol. Dieser dürfte dann auch das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Ebenso wie ein Streit zwischen einem der jungen Männer und seinem Vater. Emotionsgeladen schlug der 22-Jährige kurzerhand eine Fensterscheibe ein. Und verletzte sich dabei selbst an der Hand. Doch die Hilfe eines Anwesenden (40), um die blutende Wunde zu verarzten, wurde kurzerhand mit einem Faustschlag quittiert. In der Anklage war auch von Fußtritten die Rede. Schlussendlich sollen beide im Zuge einer Rangelei gestürzt sein, der 40-Jährige soll sich dabei verletzt haben.