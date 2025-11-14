Risiko Bahnhof: „Zug ist schneller, als ihr denkt“

„Wichtig, dass sie ihr Wissen weitergeben“

Heute lauschen die 2a und die 2b der Mittelschule 1 in Schwaz dem Vortrag. Noch befinden sich in ihren Reihen nur rund eine Handvoll regelmäßiger Bahnfahrer. Zwar wissen alle in der Theorie, dass man an einem Bahnhof nicht über die Gleise gehen sollte und auf Eisenbahnkreuzungen Vorsicht geboten ist. Martin Pellizzari packt aber ein Praxisbeispiel aus. Dass ein Railjet mit einer Vollbremsung bei 230 km/h zwei Kilometer braucht, bis er zum Stillstand kommt, beeindruckt einfach mehr.