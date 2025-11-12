Mbappe und Co. gedenken Terrornacht-Opfer

Am Stade de France in Saint-Denis sprengten sich insgesamt drei Selbstmordattentäter in die Luft, ein Passant kam ums Leben. In der Arena lief vor 80.000 Zuschauern ein Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und Deutschland. Hubschrauber kreisten am Himmel, nach und nach sickerten Informationen durch. Die Partie wurde in gespenstischer Atmosphäre zu Ende gespielt. Die deutschen Spieler und Bundestrainer Joachim Löw harrten danach stundenlang in der Kabine aus.