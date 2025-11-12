Vorteilswelt
Die Unfassbaren 3 – Now you see me startet im Kino

12.11.2025 15:22

Täuschung, Tempo, Zauberei – die Meister der Illusion sind zurück! Zum Kinostart von „Die Unfassbaren 3 – Now you see me“ am 13. November verlosen wir Kinogutscheine sowie coole „Die Unfassbaren“-Caps. Erlebe das magische Action-Spektakel auf der großen Leinwand!

„Die Unfassbaren 3 – Now you see me“ inszeniert Regisseur Ruben Fleischer („Venom“, „Uncharted“) das neue Kapitel des Erfolgsfranchise mit einem Star-Ensemble rund um Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher und Dave Franco. Verstärkt wird das Team von den Jungstars Ariana Greenblatt, Justice Smith und Dominic Sessa – sowie Rosamund Pike als eiskalte Diamanten-Erbin und Morgan Freeman als Mentor mit Geheimnissen. 

(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

Diesmal führt die Spur der Illusionisten um die halbe Welt: von New York über Antwerpen bis in die Wüste von Abu Dhabi. Ein spektakulärer Coup, rasante Verfolgungsjagden und echte Magie statt CGI-Effekte machen diesen Film zu einem Kinoerlebnis, das man gesehen haben muss. Die Unfassbaren kombinieren dabei Show, Action und Witz zu einer Mischung, die jeden Trick größer erscheinen lässt, als er ist – und jeden Zuschauer zum Staunen bringt

(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

Die „Krone“ verlost zum morgigen Filmstart von „Die Unfassbaren 3 – Now you see me“  zwei Filmpakete bestehend aus je 1x2 Kinogutscheinen sowie einem stylischen Cap zum Film. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 14.11, 09:00 Uhr.

