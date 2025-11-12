Die Unfassbaren 3 – Now you see me startet im Kino

Täuschung, Tempo, Zauberei – die Meister der Illusion sind zurück! Zum Kinostart von „Die Unfassbaren 3 – Now you see me“ am 13. November verlosen wir Kinogutscheine sowie coole „Die Unfassbaren“-Caps. Erlebe das magische Action-Spektakel auf der großen Leinwand!
„Die Unfassbaren 3 – Now you see me“ inszeniert Regisseur Ruben Fleischer („Venom“, „Uncharted“) das neue Kapitel des Erfolgsfranchise mit einem Star-Ensemble rund um Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher und Dave Franco. Verstärkt wird das Team von den Jungstars Ariana Greenblatt, Justice Smith und Dominic Sessa – sowie Rosamund Pike als eiskalte Diamanten-Erbin und Morgan Freeman als Mentor mit Geheimnissen.
Diesmal führt die Spur der Illusionisten um die halbe Welt: von New York über Antwerpen bis in die Wüste von Abu Dhabi. Ein spektakulärer Coup, rasante Verfolgungsjagden und echte Magie statt CGI-Effekte machen diesen Film zu einem Kinoerlebnis, das man gesehen haben muss. Die Unfassbaren kombinieren dabei Show, Action und Witz zu einer Mischung, die jeden Trick größer erscheinen lässt, als er ist – und jeden Zuschauer zum Staunen bringt
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum morgigen Filmstart von „Die Unfassbaren 3 – Now you see me“ zwei Filmpakete bestehend aus je 1x2 Kinogutscheinen sowie einem stylischen Cap zum Film. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 14.11, 09:00 Uhr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.