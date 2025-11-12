Die Unfassbaren 3 – Now you see me startet im Kino

Diesmal führt die Spur der Illusionisten um die halbe Welt: von New York über Antwerpen bis in die Wüste von Abu Dhabi. Ein spektakulärer Coup, rasante Verfolgungsjagden und echte Magie statt CGI-Effekte machen diesen Film zu einem Kinoerlebnis, das man gesehen haben muss. Die Unfassbaren kombinieren dabei Show, Action und Witz zu einer Mischung, die jeden Trick größer erscheinen lässt, als er ist – und jeden Zuschauer zum Staunen bringt