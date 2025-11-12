Vorteilswelt
Comeback von Hochegger

Trotz Sorgen ist KAC so stark wie vor 14 Jahren

Kärnten
12.11.2025 06:57
Letzte Saison erzielte Fabian Hochegger gegen Linz ein Tor.
Letzte Saison erzielte Fabian Hochegger gegen Linz ein Tor.(Bild: Pessentheiner Florian)

Der KAC hat nach der Nationalteampause am heutigen Mittwoch Linz zu Gast! Die Oberösterreicher sind in Form, aber auch die Hausherren brauchen sich nicht zu verstecken. Trotz der vielen Verletzten und Kranken hat man einen tollen Punkteschnitt. Kämpferherz Fabian Hochegger gibt nach einer schweren Verletzung in der Pre-Season sein Comeback.

0 Kommentare

Endlich zurück! KAC-Kämpferherz Fabian Hochegger hatte schon einige arge Verletzungen, er fehlte auch jede Saison zehn bis 15 Partien. So schlimm wie heuer war es aber noch nie. Zwei Tage nach dem ersten Test gegen Olimpija Laibach zog sich der Stürmer beim Off-Ice-Training im Fitnesscenter eine schwere Rückenverletzung zu.

In der 4. Linie
Am heutigen Mittwoch daheim in Runde 18 gegen Linz feiert der 24-Jährige sein Comeback – in der vierten Linie mit Daniel Obersteiner und David Waschnig. „Das war echt eine harte Zeit, fünf Wochen konnte ich ja gar nichts tun. Dann der harte Weg zurück mit viel Reha, mental war das nicht einfach“, erklärt Hochegger.

KAC ist heuer trotz der bislang vielen Verletzten und Kranken top drauf, liegt in der Tabelle auf Platz fünf. Bis zur internationalen Nationalteampause im November (heuer 15 Spiele!) holten die Rotjacken im Schnitt 1,94 Punkte – ein höherer Wert wurde zuletzt in der Saison 2011/12 eingefahren.

Linz mit fünf Siegen in Folge
Aber auch Linz ist heiß: Der Tabellenachte feierte zuletzt fünf Siege in Folge, ist das Team der Stunde. Das erste Saisonduell hat der KAC auswärts mit 3:2 gewonnen. „Die Linzer haben vier Top-Linien, arbeiten extrem hart. Wichtig ist, dass wir schnell nach vorne spielen. Dann werden wir uns auch Chancen erarbeiten“, sagt Fabian. „Klar wollen wir nach der Pause mit einem Sieg loslegen.“

Wieder gesund ist auch Sturm-Talent Johannes Dobrovolny, als sechster Verteidiger rutscht Filip Simovic nach. Out: Nick Petersen, Clemens Unterweger, Luka Gomboc und David Maier (alle verletzt). Jesper Jensen-Aabo (brach das Training ab!) ist fraglich.

