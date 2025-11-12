Trotz Sorgen ist KAC so stark wie vor 14 Jahren

Linz mit fünf Siegen in Folge

Aber auch Linz ist heiß: Der Tabellenachte feierte zuletzt fünf Siege in Folge, ist das Team der Stunde. Das erste Saisonduell hat der KAC auswärts mit 3:2 gewonnen. „Die Linzer haben vier Top-Linien, arbeiten extrem hart. Wichtig ist, dass wir schnell nach vorne spielen. Dann werden wir uns auch Chancen erarbeiten“, sagt Fabian. „Klar wollen wir nach der Pause mit einem Sieg loslegen.“