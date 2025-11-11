Vorteilswelt
Aktion der Volkshilfe

60 Gratis-Haarschnitte im Sonnenmarkt Oberwart

Burgenland
11.11.2025 19:00
Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst mit Chiara und Ludwig „Wickerl“ Pimperl
Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst mit Chiara und Ludwig „Wickerl“ Pimperl(Bild: Volkshilfe Burgenland)

Seit April diesen Jahres greift Friseurmeister Ludwig „Wickerl“ Pimperl im Sonnenmarkt Oberwart kostenlos zur Schere. 60 Kunden hat er damit bereits neues Selbstvertrauen geschenkt. Die Volkshilfe Burgenland zieht eine positive Bilanz und will die Aktion jetzt auch bald in Oberpullendorf starten.

Ein kleiner Schnitt mit großer Wirkung: Seit April bietet die Volkshilfe Burgenland gemeinsam mit dem Friseursalon „Wickerl“ aus Kemeten kostenlose Haarschnitte für Kunden des Sonnenmarkts Oberwart. Rund 60 Mal wurde seither gratis geschnitten, geföhnt und gelächelt. Der Bedarf sei groß, die Resonanz überwältigend, heißt es von der Volkshilfe.

Für viele, die mit knappen Mitteln auskommen müssen, ist der Friseurbesuch zum Luxus geworden. „Ein Haarschnitt gibt Würde, Selbstvertrauen und das Gefühl, gesehen zu werden“, sagt Friseurmeister Ludwig „Wickerl“ Pimperl, der die Aktion gemeinsam mit seiner Tochter Chiara ins Leben gerufen hat.

Dunst: „Wir ermöglichen mit dem Angebot Teilhabe“
Auch Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst zieht Resümee: „Dass bereits so viele das Angebot angenommen haben, zeigt, wie wichtig solche einfachen, aber wirksamen Unterstützungen sind. Wir ermöglichen hier mehr als nur einen neuen Look, wir ermöglichen Teilhabe.“ Nach dem erfolgreichen Start in Oberwart wurde die Aktion auf Güssing ausgeweitet. Auch im Bezirk Oberpullendorf soll das Angebot demnächst starten. Anmeldungen für Oberwart sind unter 0676/88 350 901 möglich.

