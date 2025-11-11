60 Gratis-Haarschnitte im Sonnenmarkt Oberwart

Dunst: „Wir ermöglichen mit dem Angebot Teilhabe“

Auch Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst zieht Resümee: „Dass bereits so viele das Angebot angenommen haben, zeigt, wie wichtig solche einfachen, aber wirksamen Unterstützungen sind. Wir ermöglichen hier mehr als nur einen neuen Look, wir ermöglichen Teilhabe.“ Nach dem erfolgreichen Start in Oberwart wurde die Aktion auf Güssing ausgeweitet. Auch im Bezirk Oberpullendorf soll das Angebot demnächst starten. Anmeldungen für Oberwart sind unter 0676/88 350 901 möglich.