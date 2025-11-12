Nach Tragödie vermisst Antonella ihren Papa

Immer hilfsbereit

Andreas Schibich war seit 2019 Teil des Lagerhaus-Teams. Kollegen beschreiben ihn als hilfsbereiten, ruhigen Menschen, der immer zupackte, wenn jemand Unterstützung brauchte. Nun will die Lagerhaus-Belegschaft genau das den trauernden Hinterbliebenen zurückgeben: helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Auf Initiative der Geschäftsführung und des Betriebsrates wurde ein Spendenkonto eingerichtet, dessen Erlös direkt der Tochter von Andreas zugutekommt: Verwendungszweck „Antonella Schibich“, IBAN AT27 3258 5062 0807 6309.