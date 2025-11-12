Nach Tragödie vermisst Antonella ihren Papa

Kollegen eines verunglückten Familienvaters in NÖ starten eine Spendenaktion für die Tochter des Unfallopfers: „Wir wollen helfen, wo Hilfe dringend gebraucht wird!“
Ein Schicksalsschlag, der fassungslos macht: Andreas Schibich, geschätzter Mitarbeiter des Raiffeisen-Lagerhauses St. Pölten, war Anfang Oktober im Alter von nur 50 Jahren zu Hause tödlich verunglückt. Zurück bleibt vor allem eines – tiefe Trauer. Und seine kleine Antonella, die nun ohne ihren geliebten Papa aufwachsen muss.
Immer hilfsbereit
Andreas Schibich war seit 2019 Teil des Lagerhaus-Teams. Kollegen beschreiben ihn als hilfsbereiten, ruhigen Menschen, der immer zupackte, wenn jemand Unterstützung brauchte. Nun will die Lagerhaus-Belegschaft genau das den trauernden Hinterbliebenen zurückgeben: helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Auf Initiative der Geschäftsführung und des Betriebsrates wurde ein Spendenkonto eingerichtet, dessen Erlös direkt der Tochter von Andreas zugutekommt: Verwendungszweck „Antonella Schibich“, IBAN AT27 3258 5062 0807 6309.
Unterstützung in schwerer Zeit
Jede Spende – ob groß oder klein – bedeutet ein Stück Halt in dieser schweren Zeit. Auch vor Ort kann in den Filialen in St. Veit an der Gölsen, Ober-Grafendorf, Böheimkirchen, Wilhelmsburg, Kirchberg und eben St. Pölten gespendet werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.