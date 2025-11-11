28 x Gold und 3 x Silber für beste Wurstqualität

Bestes Ergebnis aller Zeiten: Der Betrieb „Seidl Fleischhandwerk“ aus Neunkirchen, vertreten durch Matthias und Clemens Seidl, ergatterte beim internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren in Klagenfurt gleich 28-mal Gold und dreimal Silber.
Dabei überprüfte die Jury Geschmack, Optik und handwerklicher Perfektion der eingereichten Wurstwaren. Besonders hervor taten sich dabei heimische Wurstprodukte wie Leberkäse, Beinschinken, Pfefferpolnische oder hausgemachte Grammelknödel. Aber auch Klassiker wie der Adlitzgrabner Schluchtenspeck, der Emmerberger Rauchschinken, die Scharfe Rax oder die Blutwurst im traditionellen Krausendarm konnten die Jury überzeugen.
Jede Medaille ist ein Zeichen für die Leidenschaft und das Können unseres gesamten Teams.
Matthias und Clemens Seidl
Insgesamt wurden bei dem Bewerb über 700 Spezialitäten aus Österreich, Deutschland und sogar aus Neuseeland verkostet.
„Dieses Ergebnis zeigt, dass unser Fleischerhandwerk lebt und auf höchstem Niveau arbeitet“, so Jakob Ellinger, Innungsmeister der NÖ-Fleischer. „Wir stehen für ehrliches Handwerk, Regionalität und Qualität, die man schmeckt“, freuen sich vor allem die Gewinner Matthias und Clemens Seidl.
