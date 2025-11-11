Wie die Energieberatung zum Wirtschaftsmotor wird

Heizungstausch, Wämedämmung, bewussterer Stromverbrauch – seit 20 Jahren geben Experten der Energieberatung Niederösterreich (eNu) Tipps zum Sparen und zum Klimaschutz. Aber: Hat das alles tatsächlich einen Mehrwert für die Menschen im Land gebracht? Und sind Auswirkungen dieser Ratschläge auch ökonomisch messbar? Diesen Fragen ging jetzt Professorin Sigrid Stagl nach. Die Expertin beantwortet in ihrer Studie beide Fragen mit einem klaren Ja.