Ein Austritt zu Ehren des Heiligen Leonhard

Unter der traumhaften Kulisse am Fuße des Untersbergs und dem Weckruf der örtlichen Weihnachtsschützen machten sich am Sonntagmorgen 60 Reiter mit ihren Pferden und Kutschen auf den Weg von der Feuerwehr Grödig zur Wallfahrtskirche St. Leonhard. So will es der Brauch zu Ehren des Heiligen Leonhard seit mittlerweile 41 Jahren. Heuer fiel die Veranstaltung jedoch kleiner aus, auf den traditionellen Wettbewerb des Kranzlstechens wurde bewusst verzichtet. „Wir wollten wieder einen ursprünglichen Zug, so wie im Gründungsjahr“, erklärt Organisator Jakob Reitinger.