Steirischer Filmemacher landet Erfolg auf Amazon

Mit einem Budget, das in der Filmwelt kaum für die Verpflegung am Set reicht, hat Filmemacher Oliver Haas geschafft, wovon viele träumen: aus einem kleinen Projekt ein viel beachtetes Phänomen zu machen. Gerade einmal 70.000 Euro standen dem 55-jährigen Regisseur zur Verfügung. „Für internationale Verhältnisse ist das ein No-Budget- und hierzulande ein Low-Budget-Film“, sagt Haas. Doch mit viel Leidenschaft, Kreativität und dem kongenialen Partner Stefan Müller beweist der Blockbuster-Macher, dass gute Geschichten nicht vom Geld abhängen.