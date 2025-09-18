Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heizsaison vor der Tür

Fernwärme-Preise in Graz: Entscheidung gefallen

Steiermark
18.09.2025 06:00
Heizen mit Fernwärme kostet heuer gleich viel wie im vergangenen Winter.
Heizen mit Fernwärme kostet heuer gleich viel wie im vergangenen Winter.(Bild: Jauschowetz Christian)

Alle Jahre wieder ist es ein heißes Thema: Wie verändern sich die Fernwärme-Preise in der steirischen Landeshauptstadt Graz? Die Antwort für heuer: gar nicht. Das steckt dahinter. 

0 Kommentare

Etwa 90.000 Haushalte in Graz sind am Fernwärmenetz angeschlossen. Das Besondere: Die Höchsttarife werden – im Gegensatz zu gut 13.000 Fernwärme-Kunden im Rest der Steiermark – von einer Preisbehörde des Landes festgelegt. Das ist historisch gewachsen und wird seit Anfang der 1990er so praktiziert.

Im Jahr 2022 sind die Tarife deutlich gestiegen – die Grazer Fernwärme-Versorgung ist ja stark Gas-abhängig, der Krieg in der Ukraine sorgte für eine Kostenexplosion. 2023 gab es dann eine geringe Preissenkung um zehn Prozent, 2024 folgte eine weitere Reduktion um etwa 20 Prozent.

Keine Erhöhung beantragt
Und heuer? Für die kommende Heizsaison wird es keine Änderungen geben, heißt es auf Anfrage aus dem Büro von FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek.  Der „volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preis“ liege in einer Bandbreite von 12,7 bis 13 Cent je Kilowattstunde. Energie Graz und Energie Steiermark haben keine Erhöhung der Tarife beantragt, aufgrund der wieder gestiegenen Gaspreise sieht die Behörde zugleich keine Veranlassung für eine Senkung.

Lesen Sie auch:
Schon ab 1. Oktober
Graz: Fernwärmepreise sinken, Politdebatte hält an
27.09.2024

Generell soll die Fernwärmeversorgung in Graz weniger abhängig von Gas werden, Großprojekte wie die Müllverbrennungsanlage am Sturzplatz („Energiewerk“) sind in Planung. Eine Wende könnte die Versorgung mit Geothermie aus der Oststeiermark bringen, hier müssen aber erst noch die finalen Erkundungen gemacht werden.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
237.452 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
133.198 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
124.090 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1837 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1538 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
Merz über Putin: „Er spioniert, er mordet“
966 mal kommentiert
Der vom russischen Inlandsgeheimdienst ausgebildete Putin hat es faustdick hinter den Ohren.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf