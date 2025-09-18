Fernwärme-Preise in Graz: Entscheidung gefallen

Keine Erhöhung beantragt

Und heuer? Für die kommende Heizsaison wird es keine Änderungen geben, heißt es auf Anfrage aus dem Büro von FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek. Der „volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preis“ liege in einer Bandbreite von 12,7 bis 13 Cent je Kilowattstunde. Energie Graz und Energie Steiermark haben keine Erhöhung der Tarife beantragt, aufgrund der wieder gestiegenen Gaspreise sieht die Behörde zugleich keine Veranlassung für eine Senkung.