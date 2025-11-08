„Erste Hilfe“-Modell für die Pflege entwickelt

Das Modell des heimischen Spitals- und Pflegeheimbetreibers, das im Wesentlichen auf Reserve-Pools basiert, baut auf drei Säulen auf. Eine sind die Mitarbeiter im Standby-Dienst, die in einem gewissen Zeitraum angerufen werden können, um für plötzliche Ausfälle einzuspringen. Als zweite Säule gibt es klinikinterne Poolingteams, die auch in anderen Kliniken eingesetzt werden können. Und zum Dritten gibt es Pflegepools, aus denen Kräfte in definierten Regionen bei kurzfristigen Personalausfällen in den Pflege- und Betreuungszentren aushelfen können.