Nach Todesfällen: Notarztstützpunkt wird geprüft

Rasches Resultat erhofft

Auch Klubobmann Marco Triller hob die Bedeutung der eilig einberufenen Sitzung hervor: „Die Menschen in der Eisenwurzen und in der ganzen Steiermark müssen sich darauf verlassen können, dass im Notfall rasch und kompetent Hilfe zur Stelle ist. Mit der heutigen Beauftragung eines erfahrenen Expertenteams wird ein wichtiger Schritt gesetzt, um eine stabile und verlässliche Notarztstruktur sicherzustellen.“