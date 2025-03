Freeskier Svancer schreibt Sportgeschichte!

„Es kann sich niemand vorstellen, wie stressig die beiden letzten Tage für mich gewesen sind. Es ist so hart, nur zuschauen zu können, aber jetzt ist eine riesige Erleichterung da! Mir wäre es natürlich lieber gewesen, wenn ich mich vollfit mit Luca ,batteln‘ hätte können, aber klar ist auch, dass ich eine Top-Saison gefahren bin. Gesamtweltcup-Sieger hört sich richtig gut an. Ich glaube, ich werde erst dann realisieren, was ich da geschafft habe, wenn ich die Kugel in der Hand halte“, jubelte Svancer in einer ersten Reaktion noch vor der Übergabe der großen Kristallkugel.