24 Städte im Angebot

Airport Innsbruck startet mit Winterflugplan durch

Tirol
29.09.2025 16:00
Von Eurowings wird ab dem 12. Dezember die Strecke nach Düsseldorf bedient – jeweils Freitag und ...
Von Eurowings wird ab dem 12. Dezember die Strecke nach Düsseldorf bedient – jeweils Freitag und Sonntag.(Bild: Flughafen Innsbruck)

Die Betreiber des Flughafens in der Tiroler Landeshauptstadt präsentierten das Programm für die kalte Jahreszeit. So viel steht bereits fest: am Innsbrucker Airport wird es in der Wintersaison wieder rund gehen. Neu aufgenommen wurde die Strecke nach Düsseldorf. 

Zwar ist der Herbst noch recht jung, beim Innsbrucker Airport blickt man jedoch schon auf den Winter. Kürzlich wurde der Flugplan für die kalte Jahreszeit präsentiert. Insgesamt 24 europäische Städte in 13 Ländern stehen auf dem Flugplan.

Eine besondere Neuigkeit ist die Strecke nach Düsseldorf, die ab dem 12. Dezember von Eurowings jeweils am Freitag und Sonntag durchgeführt wird. Die Verbindung nach Hamburg wird mit fünf Flügen pro Woche fortgeführt.

„Wir freuen uns sehr über den Ausbau der Zusammenarbeit mit Eurowings auf dem norddeutschen Markt“, betont Airport-Geschäftsführer Marco Pernetta.

Beim Innsbrucker Flughafen ist man bereit für den Winter.
Beim Innsbrucker Flughafen ist man bereit für den Winter.(Bild: Birbaumer Christof)

Im Vorjahr mehr als 862.000 Passagiere
Weitere Details zum Flugplan für Geschäftsreisende und Urlauber:

  • easyJet stockt die Verbindung nach Birmingham auf und bietet ab Mitte Dezember jeweils mittwochs und sonntags Direktflüge an.

  • British Airways erweitert ihr Angebot nach London: montags starten zwei Flüge von Gatwick sowie ein Flug nach Heathrow. Neu ist zudem ein zusätzlicher Flugtag nach Gatwick.

  • Neue wöchentliche Verbindungen von easyJet nach Edinburgh und Manchester ergänzen das Angebot ab Anfang Dezember.

  • Die im vergangenen Winter eingeführte Strecke nach Madrid mit der spanischen Fluglinie Iberia steht auch heuer wieder zweimal wöchentlich auf dem Flugplan.

  • Auf dem belgischen Markt übernimmt TUI fly Belgium neu die Direktverbindung nach Brüssel und ergänzt damit das bestehende Angebot von Austrian Airlines. Ab Mitte Dezember bietet TUI fly Belgium zwei wöchentliche Flüge an den Flugtagen Montag und Freitag an.

Im Vorjahr zählte der Innsbrucker Flughafen in Summe 862.202 Passagiere.

