Airport Innsbruck startet mit Winterflugplan durch

Die Betreiber des Flughafens in der Tiroler Landeshauptstadt präsentierten das Programm für die kalte Jahreszeit. So viel steht bereits fest: am Innsbrucker Airport wird es in der Wintersaison wieder rund gehen. Neu aufgenommen wurde die Strecke nach Düsseldorf.
Zwar ist der Herbst noch recht jung, beim Innsbrucker Airport blickt man jedoch schon auf den Winter. Kürzlich wurde der Flugplan für die kalte Jahreszeit präsentiert. Insgesamt 24 europäische Städte in 13 Ländern stehen auf dem Flugplan.
Eine besondere Neuigkeit ist die Strecke nach Düsseldorf, die ab dem 12. Dezember von Eurowings jeweils am Freitag und Sonntag durchgeführt wird. Die Verbindung nach Hamburg wird mit fünf Flügen pro Woche fortgeführt.
„Wir freuen uns sehr über den Ausbau der Zusammenarbeit mit Eurowings auf dem norddeutschen Markt“, betont Airport-Geschäftsführer Marco Pernetta.
Im Vorjahr mehr als 862.000 Passagiere
Weitere Details zum Flugplan für Geschäftsreisende und Urlauber:
easyJet stockt die Verbindung nach Birmingham auf und bietet ab Mitte Dezember jeweils mittwochs und sonntags Direktflüge an.
British Airways erweitert ihr Angebot nach London: montags starten zwei Flüge von Gatwick sowie ein Flug nach Heathrow. Neu ist zudem ein zusätzlicher Flugtag nach Gatwick.
Neue wöchentliche Verbindungen von easyJet nach Edinburgh und Manchester ergänzen das Angebot ab Anfang Dezember.
Die im vergangenen Winter eingeführte Strecke nach Madrid mit der spanischen Fluglinie Iberia steht auch heuer wieder zweimal wöchentlich auf dem Flugplan.
Auf dem belgischen Markt übernimmt TUI fly Belgium neu die Direktverbindung nach Brüssel und ergänzt damit das bestehende Angebot von Austrian Airlines. Ab Mitte Dezember bietet TUI fly Belgium zwei wöchentliche Flüge an den Flugtagen Montag und Freitag an.
Im Vorjahr zählte der Innsbrucker Flughafen in Summe 862.202 Passagiere.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.