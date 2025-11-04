„Einzelkämpfer“ liefert Fakten für Spital-Standort

Größte Stadt des Weinviertels: Bürger mit Vision, Chefin mit Handyproblem

Umso mehr spornt dies offenbar Bürger(re-)aktionen an: Siegfried Gaida hat mit einigen Mitstreitern etwa privat untersucht, warum Stockerau der beste Platz wäre: „Genau beim Bahnhofsgelände, direkt daneben verläuft die A 22. In Summe soll die Einrichtung täglich von 3000 Menschen frequentiert werden, das funktioniert nicht auf einer grünen Wiese, argumentiert der Gebäude-Experte und hat dafür schon Pläne erstellt, die „bis zur Einbindung einer Kläranlage reichen“. Stockeraus Bahnhofsgründe wären ideal: Zentrumsnahe, auf der anderen Seite eine weitläufige Au: „Ein Erholungsgebiet für Patienten und langfristig als Erweiterung für den Reha-Bereich günstig“, so Gaida.