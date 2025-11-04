Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stadtchefin schweigt

„Einzelkämpfer“ liefert Fakten für Spital-Standort

Niederösterreich
04.11.2025 15:00
So könnte sich Siegfried Gaida das Areal vorstellen – zwischen Stadtzentrum und Auen. Man ...
So könnte sich Siegfried Gaida das Areal vorstellen – zwischen Stadtzentrum und Auen. Man munkelt, dass die Stadtführung ein Industriegebiet bevorzugt – Bestätigung steht aus.(Bild: Fabian Gaider)

Das Landesklinikum in Stockerau steht laut dem Gesundheitsplan 2040+ eigentlich auf der Zusammenlegungsliste mit Hollabrunn und Korneuburg. Vage Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) machen der Region allerdings Hoffnung: Als Errichtungsort für das neue Klinikum ließ man die Region bei Korneuburg und Stockerau durchklingen. Good Vides für die lokale Politik. Aber ein Bürger verfolgt die Situation und nimmt Stellung.

0 Kommentare

Eine schon lange geplante und mit privaten Finanziers erstellte Standortstudie der Hollabrunner (wir berichteten) gab ÖVP-Stadtchef Alfred Babinsky zumindest indirekt Rückendeckung. Diese hat man in Mistelbach und Stockerau nicht: Denn Erich Stubenvoll und die Stockerauer Bürgermeisterin Andrea Völkl (ÖVP) waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die Sekretärin im Bürgermeister-Sekretariat erwies sich als gute verbale „Firewall“ – O-Zitat: „Heute geht wegen Terminen gar nichts mit einem Gespräch und morgen auch – da hat sie frei.“ 

Zitat Icon

Ich verfolge die Grundstücke beim Bahnhof schon seit Jahrzeiten. Umso mehr wundert es mich, dass von einem Standort im Norden gemunkelt wird. Dort müssen freilich Grundstücke auf der grünen Wiese erst umgewidmet werden. 

Siegfried Gaida berichtet über Geflüster bezüglich Standort

Bild: zVg

Größte Stadt des Weinviertels: Bürger mit Vision, Chefin mit Handyproblem 
Umso mehr spornt dies offenbar Bürger(re-)aktionen an: Siegfried Gaida hat mit einigen Mitstreitern etwa privat untersucht, warum Stockerau der beste Platz wäre: „Genau beim Bahnhofsgelände, direkt daneben verläuft die A 22. In Summe soll die Einrichtung täglich von 3000 Menschen frequentiert werden, das funktioniert nicht auf einer grünen Wiese, argumentiert der Gebäude-Experte und hat dafür schon Pläne erstellt, die „bis zur Einbindung einer Kläranlage reichen“. Stockeraus Bahnhofsgründe wären ideal: Zentrumsnahe, auf der anderen Seite eine weitläufige Au: „Ein Erholungsgebiet für Patienten und langfristig als Erweiterung für den Reha-Bereich günstig“, so Gaida. 

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
148.713 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
128.038 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
127.509 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf