Am Ende behielten die 99ers doch noch die Nerven

Zwei Tore in Führung reichten nicht

Im Tor begann gegen Bozen wieder Maxime Lagace. Und der Kanadier machte einige Chancen der „Füchse“ zunichte. Doch auch in der Offensive mussten die Steirer lange auf den ersten Jubel warten. In Minute 23 war es dann so weit: Lukas Haudum mit einem perfekten Pass in die Schnittstelle, Paul Huber zog eiskalt ins lange Eck zur Führung ab. Die Lukas Kainz mit einem Direktschuss aus kurzer Distanz ausbaute. Auch vom Anschlusstreffer nach einer missglückten Schlittschuh-Abwehr ließen sich die 99ers nicht außer Tritt bringen. Michael Schiechl mit einem platzierten Schuss ins Kreuzeck stellte noch im Mitteldrittel den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.